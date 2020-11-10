بفستان أزرق لامع.. شاهد أحدث إطلالات أسماء جلال

شاركت الفنانة الجميلة "أسماء جلال" صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أسماء جلال في الصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستانا أزرق لامع وبراق يبرز انوثتها وجمالها ورشاقتها.

واتخذت وضعية تخفي بها ملامح وجهها بأيديها، وظهرت الصورة بتأثيرات ظلالية لها في الخلف. ونالت الصورة اعجاب متابعيها وعلقوا عليها باظهار حبهم لها وبالتعبير عن جمالها الملفت للانظار.

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة أسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وهو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.