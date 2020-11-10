رزان جمال بطلة مسلسل ما وراء الطبيعة: شكرا على الدعم

نشرت الفنانة رزان جمال، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رزان على الصورة قائلة: "شكرًا لكم جميعًا على الدعم الذي غمرتموني به! ما هي حلقتكم المفضلة؟ #ما_وراء_الطبيعة".

وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:

- انتي شاطره و تستاهلي

- حلقه النداهه فظيعه

- الجاثوم



يذكر أن مسلسل ماوراء الطبيعة عمل درامي يجسد سلسلة من أهم الروايات التي شكلت طفولة وذكريات الكثير منا، للكاتب الكبير الراحل أحمد خالد توفيق، أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي عقب عرضه على منصة نتفليكس Netflix، حيث كان ينتظره فئات عدة من الجمهور بحماس شديد، كونه يناقش قضايا أسطورية لم يناقشها أي عمل درامي من قبل.

يتكون المسلسل من 6 حلقات، تدور أحداثه في مصر في ستينات القرن الماضي، عن رحلة الشك الخاصة بالدكتور رفعت إسماعيل، حيث يتناول سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

المسلسل من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وإنتاج محمد حفظي ونيتفليكس، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة.