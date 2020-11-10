الإسكندرية السينمائي يكرم المخرج المغربي داوود ولاد السيد.. صور

أقيمت اليوم، الثلاثاء، ندوة تكريم المخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد، وأدارتها الناقدة ناهد صلاح، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقد عقدت الندوة وسط إجراءات احترازية مشددة على جميع الحضور من قبل مندوبي وزارة الصحة، فقد التزم الجميع بالتباعد وارتداء الكمامات.

من جانبه، عبر المخرج المغربي داوود ولاد السيد عن سعادته الكبيرة لتكريمه بمهرجان الإسكندرية، موجها الشكر إلى الأمير أباظة، رئيس المهرجان، والناقد عصام زكريا، المستشار الفني، مؤكدا أنه فخور لتكريمه ببلد الفن مصر.

وروى عن بداياته قائلا إنه كان يحلم بأن يكون عالما، ولكن أثناء تواجده في فرنسا وجد مجموعة من الصور التي أعجبته كثيرا، وأخذها معه إلى المغرب، ومن هنا أراد أن يكون مصورا وحكى عن المغرب وقدم كتابا يحمل اسم "مغارب" وضع به العديد من هذه الصور.

وأكد داوود أنه يحب القاهرة وصور بها فيلم يحمل اسم "القاهرة نهارا"، لينقل ما يراه في القاهرة والروح المتواجدة بها، لافتا إلى أنه وجد هنا حياة عظيمة، مشيرا إلى أنه يحب الأفلام المصرية القديمة وقد شاهد أغلبها.

وأضاف أنه المهم في لغة السينما معرفة ماذا نريد أن نقول، فهو يفضل الاهتمام بالمضمون ويخرج اعمالا جيدة تفيد الجمهور، كما يحب الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وقرأ له العديد من الأعمال، ويحب ايضا المطرب الكبير عبد الحليم حافظ.

وأشار داوود إلى أنه حتى عامه الخامس والعشرين لم يكن يهتم بالسينما ويراها عبثا، ولكن بعد ذلك اكتشف أنه عالم ساحر، واهتم بعدد من التجارب السينمائية في إيطاليا وفرنسا ومصر، مؤكدا أن السينما المصرية متقدمة وتنافس في العالم كله.

وتابع قائلا إنه يخص بالذكر من السينما المصرية المخرج صلاح أبو سيف، فهو عظيم، وينقل سينما الواقعية بشكل رائع، وأيضا المخرج رضوان الكاشف رائع، متمنيا تقديم عمل مصري مغربي خلال الفترة القادمة.

كما تحدث داوود عن الدعم الكبير من المغرب للأفلام، قائلا: "إنهم يهتمون بالثقافة والفن، والكرة، والسينما تعلم الجمهور والعالم"، لافتا إلى أن المغرب لديه سياسة ثقافية مهمة، ولديهم جميع أنواع الأفلام سواء الكوميدية أو التراجيديا، وغيرها من الألوان.

وأضاف أن جائحة كورونا جعلتهم يطلقون منصة إلكترونية يعرض عليها أفلام مغربية وحققت نجاحا كبيرا، موضحا أن "كورونا" جعل الناس يهتمون بمشاهدة التليفزيون والمنصات.

كما أجاب داوود عن أحد الأسئلة التي وجهت له بشأن أن المنتجين يفرضون قيودا على السينمائين بتمويلهم، قائلا: "إن الموضوعات المتداولة في الوطن العربي عبارة عن تابوهات ثابتة، سواء كانت الدين أو الجنس، السياسة، وكانت تجربته الخاصة هي تمويل مشترك بين أكثر من دولة إلا أنه لم يفرد أحد آرائه عليه، ولكنه أكد أن هناك الكثير من التجارب عرضت أمامه وفرض التمويل على الموضوعات التي يتداولوها".

وفي نهاية الندوة سلم الأمير اباظة درع التكريم إلى المخرج داوود ولاد السيد.

داوود بدأ مسيرته الفنية كمصور لكنه انبهر بعالم الفن والتصوير السينمائي، فاتجه إلى الإخراج وأصبح من أكبر مخرجي الوطن العربي، وقد أخرج الكثير من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة، وكذلك الطويلة التي لاقت نجاحًا كبيرًا منها: "بين الغياب والنسيان" عام ١٩٩٣و"مكتوب"عام ١٩٩٧ و"وداعًا أيها البائع المتجول" و"عود الريح"عام ٢٠٠١ و"طرفاية" عام ٢٠٠٤ و"قلوب تحترق" عام ٢٠٠٧ و"في انتظار بازوليني" عام ٢٠٠٧ و"امرأتان على الطريق" عام ٢٠٠٧ و"الجامع" عام ٢٠١٠ و"الأيدي الناعمة" عام ٢٠١١.

ونال العديد من الجوائز مثل فيلم "ذهاب فقط" الذي فاز بجائزة أفضل فيلم عام ٢٠٠٢ في مهرجان أميان السينمائي الدولي، كما نال فيلم "الجامع" الجائزة البرونزية في مهرجان قرطاج السينمائي الدولى عام ٢٠١٠، ونال فيلم "بين الغياب والنسيان"جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان كليرمونفيران بفرنساعام١٩٩٤، كما حصد فيلم "وداعًا للبائع المتجول" جائزة النقاد في مهرجان مونبلييه السينمائي عام 1998.