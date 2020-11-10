رامي جمال لـ زوجته: في وسط مشاكل الدنيا بحس إني متفائل بوجودك

نشر الفنان رامي جمال، صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وعلق على الصورة قائلا : " في وسط مشاكل الدنيا وصعوبتها دايما بحس إني متفائل بوجودك ممكن اسمع دعوة حلوة منكم.. يارب متقومش من النوم تقولي أن الصورة مَش عجباها ".
يذكر أن رامي جمال أعلن انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
وطرح رامي جمال ألبوم "أنا لوحدي" مطلع العام الجاري، والذي ضم أغنية " سقف" التي كانت اكثر اغنيات الالبوم نجاحا على الاطلاق وحققت 45 مليون مشاهدة وتصدرت التريند
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