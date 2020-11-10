فيديو محمد رمضان ونيللي كريم يلتقيان في دبي ويخطفان الأنظار بسبب "تكسير الأطباق"

محمد رمضان ونيللي كريم، التقيا مؤخرًا خلال تواجدهما في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، حيث خطف الثنائي الأنظار بظهورهما معًا وتصرفهما الغريب الذي حرص كل منهما على مشاركته مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

نيللي كريم تلتقي محمد رمضان في دبي

نيللي كريم ومحمد رمضان ظهرا معًا خلال تواجدهما في أحد المطاعم الشهيرة في دبي بصحبة عدد من أصدقائهما، لكن أدائهما الغريب لفت أنظار الحضور، حيث قررا تكسير بعض الأطباق أمام الجميع، ثم التقطا الصور التذكارية معًا وقاما بالرقص على أنغام إحدى أغاني الفنان الشاب.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو يظهر فيه مع زميلته النجمة نيللي كريم، خلال تكسيرهما أطباق المطعم، وعلق على الفيديو قائلًا: "حرفياً كسرنا المطعم.. مبسوط إني شوفتكم النهاردة"، فيما ردت نيللي وقالت: "المشاعر الإيجابية".

محمد رمضان ونيللي كريم يكسران الأطباق ويخطفان الأنظار!

كذلك نشرت نيللي كريم مقطع الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وعبرت عن سعادتها بلقاء زميلها وعلقت بطرافة وقالت: "هذا ما حدث أثناء العشاء مع محمد رمضان"، كما شاركت عدة صورة أخرى من لقائهما عبر خاصية القصص القصيرة.

وبالرغم من أن البعض انتقد فكرة تكسير الأطباق، وربطها ببعض التصرفات غير المألوفة التي يقدم محمد رمضان على فعلها باستمرار، إلا أن آخرين حرصوا على توضيح أن المطعم نفسه يتبع أسلوبًا غير تقليديًا مع زواره، ويتيح إمكانية تكسير الأطباق لتفريغ الطاقة السلبية.

أحدث أعمال نيللي كريم ومحمد رمضان

في سياق آخر، كانت النجمة نيللي كريم، قد احتفلت بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "الثلاثاء 12"، وشاركت جمهورها بصور من كواليس التصوير، والفيلم تم تصويره في أبو ظبي ومن إخراج مجدي سميري ومن بطولة نيللي كريم وباسم ياخور وعمر ميقاتي وبديع أبو شقرا وستفيني عطالله وجويا جبور وبيير سمعان ونور إيهاب وكارول عبود.

تدور أحداث الفيلم عن ثلاث فتيات يبلغن من العمر 14 عاماً يكافحن مع والديهن لتحقيق أحلامهن على الرغم من الاختلافات الاجتماعية، وكل واحد من أبطال العمل يواجه معضلات وتحديات لا يمكن تجنبها.

أما الفنان محمد رمضان فقد جمهوره بالأمس، بالكشف عن اللوك الجديد الذي سيظهر به في أحدث أعماله الغنائية، واستعرض اللوك الجديد والغريب في فيديو على حسابه بانستجرام، على أنغام أغنيته "أنا جدع"، وظهر رمضان بالشعر الأبيض، وهو الأمر الذي صدم الجمهور وتلقى بسببه عدة انتقادات، في حين أبدى البعض إعجابه باللوك الجديد الذي شوقهم لعمله الغنائي المقبل.