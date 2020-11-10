حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بسبب خلافات مالية. مجددا، عادت أخبار انفصال الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للظهور للمرة الثانية هذا العام بعد تداول تقارير عن وقوع خلافات مالية بينهم وتحديدا اكتشاف الفنانة المصرية تلاعب في أرصدتها ما اشعل المشاكل بينها وبين زوجها.

حقيقة طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بسبب خلافات مالية

تداولت العديد من حسابات السوشيال ميديا في الساعات الماضية أخبار تفيد بإنفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بسبب سرقة الأخير لأموالها من حساباتها المصرية.

ووفق المعلومات المتداولة، فإن النجمة شيرين لاحظت تلاعباً ونقصاً في أرصدتها المصرفية بدون أي مبررات لتكتشف بأن زوجها حسام حبيب قام بسحب مبالغ مالية من دون إبلاغ شيرين بذلك بكونه يملك توكيل مالي منها.

وتتابع المصادر بأن شيرين عبد الوهاب استاءت جداً بعد اكتشاف سحب اموال من حسابها بدون علمها، لذا سارعت الى طلب الطلاق من زوجها وستعلن عن الأمر رسمياً قريباً، وفق ما يتم تداوله.

في المقابل، لم يعلق الطرفان شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بشكل رسمي او معلن على أي من هذه التقارير المتداولة حول خلافهما المالي وطلب شيرين الطلاق، حيث اعتاد الثنائي عدم نفي اي أخبار او تأكيدها بشكل مباشر، ولم ينشرا الى الساعة أي تدوينات عبر حساباتهما على السوشيال ميديا، بينما ينتظر الجمهور منهم حسم جدل ما يتم تداوله.

وسبق وأن لاحقت شائعات الطلاق الثنائي هذا العام أكثر من مرة وآخرها في شهر يونيو الماضي حيث قيل بأنهما تشاجرا إلا أن المطربة شيرين عبد الوهاب ردت على الشائعات بنشر أول صورة لها مع حسام حبيب على حسابها بتويتر، وشاركت الجمهور لحظة رومانسية لهما في منزلهما وعلقت قائلة:"زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق"، وسخرت بتعليقها من الشائعات المتداولة حول مشاجرتهما، وتغزلت به قائلة:"حبه جنة".

زوج شيرين عبد الوهاب يعايدها في عيد ميلادها

شيرين عبد الوهاب كانت قد احتفلت يوم 8 أكتوبر الماضي بعيد ميلادها الـ40، تزامنًا مع ظهورها الذي بات نادرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص عدد من زملاء شيرين على تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها، كما تلقت أيضًا رسالة تهنئة رومانسية من زوجها الفنان المصري حسام حبيب، الذي نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي، كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".

من جانبها ردت شيرين عبد الوهاب على الرسائل التي تلقتها في عيد ميلادها، من أصدقائها وزوجها حسام حبيب بوجه خاص، فكتبت عبر حسابها على تويتر: "على المستوي الشخصي انا سعيدة جداً بأحسن زوج في الدنيا لأنه جوزي وأخويا وصديقي وابني وسعيدة ببناتي وعيلتي ربنا يباركلي فيهم وكل جمهوري في الوطن العربي كله اللي بيخليني أحس إن كل البلاد بلدي".