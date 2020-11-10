هيفاء وهبي تحسم الجدل حول تصالحها مع مدير أعمالها السابق وخروجه من السجن

هيفاء وهبي النجمة اللبنانية، قد تصدرت اهتمامات الجمهور قبل ساعات، بسبب انتشار أنباء عن مصالحتها مع مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، رغم اتهامها له بالنصب والاحتيال، قبل أشهر، وتجديد حبسه أكثر من مرة بسبب القضايا التي أقامتها النجمة اللبنانية ضده.

هيفاء وهبي تنفي أنباء مصالحتها مع محمد وزيري

هيفاء وهبي قررت حسم الجدل حول فكرة مصالحتها مع محمد وزيري، خاصة بعدما تردد أنه غادر الحبس، وقام بلقائها وعادت علاقتهما مثلما كانت في السابق، حيث نشرت هيفاء عبر حسابها على تويتر، التغريدة المتداولة، ونفت كل ما تردد في الساعات الماضية حول علاقتها بمحمد وزيري.

وأكدت هيفاء أن مدير أعمالها السابق لايزال محبوسًا على ذمة القضايا المقامة ضده، فقالت في تغريدتها: "أولا هو مازال مسجون منذ 4 شهور على ذمة التحقيقات، ثانيا: منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي اكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده الأساتذة المحامين المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانيا المناوي".

هل التقت هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق؟

وأضافت هيفاء وهبي، نافية فكرة لقائهما من الأساس، أو عودة المياه إلى مجاريها بينها وبين وزيري: "ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل!.. رابعا أنا بلبنان".

ولاقت تغريدة هيفاء وهبي انتشارًا واسعًا بين متابعيها، الذين تساءلوا أيضًا عن تفاصيل آخر التطورات التي طرأت على الدعاوى القضائية المقامة منها ضد مدير أعمالها السابق.

وبدأت قضية محمد وزيري وهيفاء وهبي في الشهور الماضية بعدما اتهمت هيفاء مدير أعمالها السابق بالنصب عليها واستغلال توكيل إدارة أعمالها في مصر في الحصول على أموالها والتي تقدر بـ63 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدة وحدات عقارية، وحصلت على حكم ببطلان ادعائه بالزواج منها بالإضافة إلى عدة قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

كما أنها قد فجرت مفاجأة في الفترة الأخيرة بتعرض مجوهراتها للسرقة، ونشرت عدة صور على انستجرام وطلبت من الجمهور مساعدتها في العثور على هذه المجوهرات، وطلبت عدم شرائها في حال العثور عليها، وهو ما أثار شكوك الجمهور حول علاقة هذه القصة أيضاً بقضيتها مع محمد وزيري والنزاع بينهما حول عدة ممتلكات وأموال.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال هيفاء وهبي كان مسلسل "أسود فاتح" والذي عرض عبر منصة شاهد، وشارك في بطولته عدد من النجوم مثل معتصم النهار وصبري فواز وشريف سلامة وأحمد فهمي وفراس السعيد وروجينا وغيرهم.