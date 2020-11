شاهد.. ليوناردو دي كابريو يفقد رشاقته

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، أثناء قضائه يوما على الشاطيء برفقة صديقه المقرب الممثل الأمريكي إميل هيرش.

واللافت أن ليوناردو دي كابريو الذي يبلغ من العمر 45 افتقد جزءا كبيرا من رشاقته وظهر بـ "كرش" بعد زيادة ملحوظة في وزنه.

يشار إلى أن آخر أعمال ليوناردو دي كابريو فيلم once upon a time in Hollywood الذي عرض في صيف 2019.

وتدور أحداث المسلسل حول محاولة ممثل تليفزيوني خبت سنوات نجوميته وتألقه بمعاونة دوبليره الذي يساعده في المشاهد الخطرة أن يحققا شيئا من الشهرة والنجاح في عالم صناعة السينما خلال العصر الذهبي لهوليوود في عام 1969 بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.