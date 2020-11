شاهد.. أمال ماهر تدعو متابعيها للاستمتاع بالحياة

نشرت الفنانة "امال ماهر" مقطع فيديو قصيرلمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت أمال ماهر فيه باطلالات صيفية مختلفة وسط جداريات مختلفة وأشجار جميلة في الهواء الطلق، وكانت إطلالاتها مليئة بالحيوية وشعرها مسترسل وشكلها مفعم بالحماس.

وعلقت آمال ماهر على الفيديو "Enjoy every moment in your life... مع ان والله الجو كان حر جدااا".

الجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية أغنيتها الجديدة: "اللي قادرة"، وهي المقدمة الغنائية لمسلسل "ليه لأ" الذي انطلق عرضه أخيرًا على "شاهد VIP"، من كلمات نادر عبدالله والحان وتوزيع خالد عز.