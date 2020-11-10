نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة تجمعها مع عدد من الأطباء عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة: "مع أطباء وأعضاء جمعية الشباب الخيرية ومشروع انساني جديد قريبا #أنتم_في_أعيننا #سوريا#أولادالبلد #سلاف_فواخرجي".

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري. مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشروع إنساني جديد.. سلاف فواخرجي لـ أهل سوريا: أنتم في أعيننا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.