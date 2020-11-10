صلاح عبد الله في الاسكندرية السينمائي: النجاح والتمثيل مش بالواسطة

قال الفنان صلاح عبد الله اثناء ندوة تكريمه في مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ان دخول التمثيل والاستمرارية ليست بالواسطة كما بعتقد البعض. وتابع صلاح عبد الله :" أؤمن أنه من جد وجد والدخول لقلب الجمهور يحتاج لمجهود كبير وعمل والنجاح ليس بالواسطة". وأضاف :" بالنسبة لأبناء الفنانين ،اباؤهم يقدمون لهم يد العون والمساعدة من أجل دخولهم المجال الفني ولكن نجاحهم والاستمرار ليس بالواسطة. ويكرّم مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط عددا من المبدعين منهم صلاح عبد الله وايناس الدغيدي ومحسن أحمد ورغدة، وذلك في الدورة السادسة والثلاثين، والتي تحمل اسم عزت العلايلي. وقررت إدارة المهرجان إلغاء حفل افتتاح الدورة الجديدة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها محافظة الإسكندرية، والأمطار الغزيرة.

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