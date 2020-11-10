حنان مطاوع: لا أستطيع وصف سعادتي بنجاح فيلم قابل للكسر

غردت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر " معبرة عن سعادتها لنجاح فيلمها " قابل للكسر".

قالت حنان مطاوع : "مش هقدر أوصف سعادتى من نجاح فيلم قابل للكسر، احب اشكر إدارة مهرجان الإسكندرية السنمائي لأختيار "قابل للكسر "ان يكون الفيلم المصرى الوحيد للأفتتاح و للمسابقة. شكر خاص: المخرج و المنتج الصديق احمد رشوان و المنتج و الممثل خالد خطاب ".

ونشرت حنان مطاوع صور لها مع الفنان عمرو جمال، اثناء ندوة فيلم "قابل للكسر" في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وتدور قصة الفيلم حول امرأة تدعى نانسي تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها في كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذي تحبه وعدد من المواقف.

"قابل للكسر" تأليف وإخراج أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبدالفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.

ويشارك فى الفيلم أيضا عدد كبير من الوجوه الجديدة مثل محمد الموجي، أحمد شكري، كريم العطار، ناجى شحاتة، تونى روبرت، إيمان ثابت، هند أكرم، محمد أمجد، ياسر زكي، أحمد عراقي، محمد جودة، أحمد كامل، تونى أمين، سيد عبد النبي، يوسف سمرة، محمد محسن، شريف اليمني، باكينام عز الدين.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين كالآتي:

الف مبروك – مبروك للنجاح