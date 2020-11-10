شاهد.. شيماء سيف و زوجها في أحدث ظهور عبر انستجرام

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة لها مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " . شيماء سيف و ظهرت شيماء سيف في الصورة مع زوجها من فرح هنادي مهنا و احمد خالد صالح. وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : -قمرااات -ربنا يخليكوا لبعض -شكلكوا حلو اقرأ ايضا: كانت شيماء سيف،قد نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

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