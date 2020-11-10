توخي الدقة.. يوسف الشريف يحذر متابعيه من الحسابات المزيفة بـ تويتر

حذر الفنان يوسف الشريف جمهوره من حسابات مزيفة تحمل اسمه بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، من خلال بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.



ونشر يوسف الشريف مجموعة من الصور لتلك الحسابات المزيفة التي تحمل اسمه وعلق قائلا: "تحذير هام: قام بعض الأشخاص بتزوير الكثير من التويتات لإيهام البعض أنها تخصني على تويتر وفيس بوك، وحيث إن ذلك يدخل لبسا على المتابعين، وهو ما يسبب ضررا بالغا ويشكل عدة جرائم يعاقب عليها القانون، لذلك أطالب الجميع توخي الدقة والحذر".

وأضاف: "وعدم نقل عبارات وجمل لا تخصني وغير صادرة مني والرجوع دائما لصفحاتي الموثقة فقط لتسهيل الوصول إلى مرتكبي جرائم التزوير لأن التزوير تزوير مهما كان المحتوى واللي مش بيحترم الناس وبيكذب عليهم مخطئ مهما كان المحتوى.. أنا لا احترم الكذب مهما كان الهدف.. عن عائشة رضي الله عنها (ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله من الكذب".

وشارك الفنان يوسف الشريف مؤخرا في بطولة مسلسل "النهاية" مع كل من الفنان عمرو عبدالجليل، وباسم مغنية، وناهد السباعي، ولقاء الخميسي، وسهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.