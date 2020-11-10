الفيشاوي برفقة ميرهان حسين في كواليس ليلة الخميس

نشر الفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له من كواليس برنامج "ليلة الخميس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور برفقة عدد من الفنانين ، وكان من بينهم : "ميرهان حسين " _ " محمد عبد الرحمن " _ " مريتا الحلاني".

ونشر الفيشاوي مقطع فيديو للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر". وطرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر 2» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة «نمبر 1». وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.

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