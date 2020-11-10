المطربة أمينة لمتابعيها على السوشيال ميديا: أرجوكم الدعاء لأخى بالشفاء

نشرت المطربة أمينة صورة لأخيها عبر حسابها الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وطالبت كل متابعيها بالدعوة لأخيها أن يتم شفاه على خير.

وعلقت أمينة على الصورة قائلة: "ده أخويا عصام حكايته حكاية كبييييييرة أوى فعلا علاقته بيا أنا بالذات مش عارفة اوصفها بحبه حب مش عادى فعلا كل سنه بروحله انجلترا بروح هناك بحس إن أنا معايا الدنيا كلها أخويا عصام و اختى عزة الله يرحمها شالو كتييير أوى بعد أبويا الله يرحمه أنا بس مش طالبة حاجة منكم بما انكم بتحبونى أرجو منكم تدعوله ربنا يتم شفاه على خير بالله عليكم تدعوله يتم شفاه على خير أنا بحبه أوىىىىىىىى".

يذكر أن آخر أعمال أمينة ألبوم "اللي راحوا"، على يوتيوب ومحطات الراديو، وبعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة.

ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم و توزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، و"السهرة ولعانة" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع أشرف البرنس.