سامح حسين يشارك متابعيه صورا جديدة عبر إنستجرام

شارك الفنان سامح حسين متابعينه صور له جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ".
وظهر سامح حسين في الصور مبتسما في أكثر من لقطة، و هو يتجول في أحد الشوارع.
واعتمد سامح حسين علي لوك كاجوال، مرتديا تيشيرت باللون الأزرق، مع سلسلة من الفضة.
و علق سامح حسين علي الصور قائلا " مساء التفاؤل و الرضا يااااااارب ".
كانت أحدث أعمال سامح حسين مسرحية "المتفائل"، على مسرح بيرم التونسى، بمشاركة الفنانة حنان عادل.
مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، و إخراج إسلام إمام و هي بطولة الفنان سامح حسين، و يشارك في بطولتها أيضا سامي مغاوري، و سهر الصايغ، و أشرف عبد الغفور، و مجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، و استعراضات ضياء شفيق، و أغاني طارق علي.
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