عبلة_كامل يتصدر تويتر بعد الاطمئنان عليها

تردد ليلة أمس أنباء عن إصابة النجمة "عبلة كامل" بمرض السرطان، كما شاع أنها في مرحلة صعبة.



والجدير بالذكر أنه تم نفي هذه الأخبار من قبل ابنتها وزوجها السابق أحمد كمال، ولكن ما زالت هذه الشائعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشيع القلق بين محبيها وجمهورها الكبير.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #عبلة_كامل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لأحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده".