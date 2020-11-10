شائعات انفصال شيرين عبد الوهاب.. أحمد سعد: قصص مفبركة والرومانسية تنقذ الموقف

وفي السطور التالية، نرصد شائعات شيرين وحسام حبيب وكيف ردت النجمة الشهيرة على الأمر:
خناقة مفبركة
في شهر يونيو الماضي، انتشرت شائعة أن شيرين وحسام حبيب حدثت بينهما خلافات عنيفة أدت إلى العنف، بسبب مشاكل مادية بينهما، وتدخل المطرب أحمد سعد من أجل حل الأزمة والتصالح بينهما.
ووصل حد الشائعة إلى مزاعم تقدم شيرين عبد الوهاب ببلاغ ضد حسام حبيب بسبب تطاوله عليها في منزل والده، ولكن شيرين نفت هذه الشائعة قائلة: "زي مانتو شايفين مبنطلبش خناق" مرفقة بصورة رومانسية.
من جانبه، قال أحمد سعد: "شيرين وحسام حبيب من أعز أصحابي، وباقعد أعمل شخصيات تضحك تفكرنا بأيام زمان، وفجأة وجدت أخبار عن خناقة شيرين وحسام حبيب".
وتابع: "لم أقف أبدا فى مشكلة تخص شيرين وحسام حبيب وشيرين لو عندها مشكلة مش هتكلمني، هتكلم حد أهدى مني والموضوع كله مصطنع".
ظهور ينفي شائعة الانفصال
بعد عدة أسابيع، ظهرت شيرين عبد الوهاب مع زوجها حسام حبيب أثناء زيارتهما لطبيب الأسنان، وهي الصورة التي أكدت أن نفي شيرين حقيقي وليس لتهدئة الرأي العام.
ولوحظ أن شيرين ظهرت بوزن زائد مرتدية فستانا أخضر.
شائعة الطلاق تظهر مجددا
صباح اليوم الـ10 من شهر نوفمبر الجاري، خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداولة حول طلاقها.
وغردت الفنانة شيربن عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي على "تويتر" قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".
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