أخبار الفن| رد قاس من عبلة كامل على شائعة مرضها.. حقيقة التصالح بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها من خلال التقرير الآتى:

طمأنت الفنانة الكبيرة عبلة كامل جمهورها في الوطن العربي ومصر على صحتها بعد انتشار شائعات عن تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لاحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده"

وتابعت: "أتمنى اللي يشوف حساب منسوب ليا يساهم في قفله باللي يقدر عليه والحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا، والحمد لله أنا في أحسن صحة وعافية".

واختتمت قائلة: "باشكر الناس الطيبين كلهم على محبتهم وتقديرهم اللي أنا ممتنة ليها وباحمد ربنا عليها، وربنا يتقبل دعواتكم الجميلة ليا ويخلي لكم حبايبكم".

سبب حساب مزيف يحمل اسم ابنة الفنانة عبلة كامل، زينب كمال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ضجة كبيرة بعد تداول منشور "بوست" يشير إلى أن النجمة الكبيرة بخير ولا تعاني من أي مرض.

وكتب الحساب المزيف قائلا: "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات، شكرا على السؤال، ربنا يدينا كلنا الصحة".

وطمأنت الفنانة الكبيرة عبلة كامل جمهورها في الوطن العربي ومصر على صحتها بعد انتشار شائعات عن تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لأحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده".

سبب حساب مزيف يحمل اسم ابنة الفنانة عبلة كامل، زينب كمال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ضجة كبيرة بعد تداول منشور "بوست" يشير إلى أن النجمة الكبيرة بخير ولا تعاني من أي مرض.

وكتب الحساب المزيف قائلا: "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات، شكرا على السؤال، ربنا يدينا كلنا الصحة".

وطمأنت الفنانة الكبيرة عبلة كامل جمهورها في الوطن العربي ومصر على صحتها بعد انتشار شائعات عن تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لأحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده".

سبب حساب مزيف يحمل اسم ابنة الفنانة عبلة كامل، زينب كمال عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ضجة كبيرة بعد تداول منشور "بوست" يشير إلى أن النجمة الكبيرة بخير ولا تعاني من أي مرض.

وكتب الحساب المزيف قائلا: "ماما الحمد لله بخير والكلام اللى منشور ده شائعات، شكرا على السؤال، ربنا يدينا كلنا الصحة".

وطمأنت الفنانة الكبيرة عبلة كامل جمهورها في الوطن العربي ومصر على صحتها بعد انتشار شائعات عن تدهور صحتها نتيجة معاناتها من مرض السرطان.

وعاتبت عبلة كامل مروجي الشائعات حول صحتها من خلال رسالة بعثت بها لأحد الكتاب جاء فيها: "عيب، والله العظيم عيب، لو الناس مش هتتقي ربنا وتخاف منه في وقت زي ده هتتقيه وتخاف منه امتى؟ وإيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب، بيدعي إنه بينشره لإنه محب أو معجب، أنا اخترت نمط حياة سعيدة بيه وراضية عنه، وما عنديش أي حسابات على السوشيال ميديا ولا هيبقى عندي في أي يوم من الأيام، ولا باتابع السوشيال ميديا ولا بانشر عليها أي شيء من أي نوع ولا مهتمة بده".

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى شائعة الصلح بينها وبين زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيرى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر".

وقالت هيفاء وهبى، من خلال تغريدتها: "أولا هو مازال مسجونا منذ 4 أشهر على ذمة التحقيقات، ثانيا منذ ساعات وحتى هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك جلسة محكمة تعقد حالا ويترافع فيها ضده المحاميان المستشار ياسر قنطوش والدكتورة رانية المناوي".

وأضافت: "ثالثا والأهم: هيدا الخبر من سابع المستحيلات إنه يحصل! 4: أنا بلبنان".

لفتت نور، الابنة الكبرى للنجم عمرو دياب وزوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، الأنظار إليها في الآونة الأخيرة بعد انضمامها مؤخرا إلى عالم "إنستجرام" خلفا لإخوتها غير الأشقاء "عبد الله، وكنزي، وجنا".

ويتابع نور عمرو دياب 102 ألف متابع أغلبهم من عشاق الهضبة، الذين سمحت لهم نور بتوجيه أسئلة شخصية إليها للإجابة عنها لكي تتقرب من متابعيها أكثر.

وفي التقرير التالي، نرصد 10 معلومات لا تعرفها عن نور عمرو دياب:

1-كشفت نور أنها تعيش في العاصمة البريطانية لندن حيث درست وتعمل.

2- أما عن تاريخ ميلادها فهو العاشر من شهر يونيو وتنتمي لمواليد برج الجوزاء.