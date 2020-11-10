كريم قاسم فى إطلالة جذابة على انستجرام.. شاهد

شارك الفنان كريم قاسم متابعينه صور له جديدة عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ". وظهر كريم قاسم من حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، باطلالة انيقة و جذابة وارتدي كريم قاسم جاكيت أسود طويل، باللون الأسود و مزين باللون الأبيض من جانبه، و معه وشاح باللون الأبيض بخامة الستان. و جاءت التعليقات علي الصور من قبل متابعينه كالاتي : جميل – بنحبك – جذاب و كشف كريم قاسم عن عمله الجديد بالتعاون مع الكاتب عمرو الكاتب، و اسم الفيلم "الحفرة"، وهو فيلم قصير، يخوض فيه تجربة الإنتاج، و هذا نابع من شغفه عن الأفلام القصيرة، و خاصة بعد تجربته في انتاج "ليل خارجي".

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