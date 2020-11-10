شاهد أحدث إطلالات رامي صبري بالبدلة النبيتي

شارك الفنان رامي صبري متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر رامي صبري بلوك فورمال، مرتدي بدلة باللون النبيتي، مع تيشيرت باللون الابيض من أسفلها.

وأكمل رامي صبري مظهره بساعة فضية اللون، مع جزمة باللون البني.

ويجلس رامي صبري على كرسي باللون الأبيض، ومن ورائه خلفية بألوان جميلة.

وحقق رامي صبري، نجاحا كبيرا خلال رمضان الماضي 2020 من خلال أغنية تتر مسلسل " فرصة تانية".

وحققت أغنية "خلينى أشوفك "، للفنان رامى صبرى، 3 ملايين و597 ألف مشاهدة؛ بعد طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 أكتوبر الماضي.

أغنية «خلينى أشوفك» لـ رامي صبري، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، ماستر: جلال الحمداوي.

يذكر أن رامي صبري، طرح أيضًا خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.