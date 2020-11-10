خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن صمتها وعلقت على الأخبار المتداول حول طلاقها ، وغردت الفنانة شيربن عبد الوهاب عبر حسابها الشخصي تويتر قائلة: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير". ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #شيرين ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . وجاءت أبرز التعليقات ضمن الهاشتاج كالتالي:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج شيرين يتصدر تويتر بعد نفي شائعة طلاقها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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