الوصول للقمة مش مستحيل.. أحمد التهامي لمتابعيه: الاختيار اختيارك.. ودائما هختار الأصعب

شارك الفنان احمد التهامي متابعيه صور له جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام ".
ويظهر احمد التهامي بالصورة وهو متواجد في الصحراء، ويمارس بعض الرياضة، و يدفع طوق من الكاوتش.
و اعتمد احمد التهامي علي طقم شورت و تيشيرت باللون الاسود، مع حذاء رياضي باللونين الاحمر و الاسود، و نظارة شمس.
وعلق احمد التهامي علي الصور قائلا " الاختيار اختيارك .. و دائما هختار الأصعب ومش بمزاجي هو ده اللي أنا أتربيت عليه لكن الأختيار الأسهل له مقومات معينة ومش عندي للأسف ...الوصل للقمة مش مستحيل لكن المهم توصل بشرف و أنت رافع رأسك ".
و شارك احمد التهامي فى فيلم " زنزانة 7 "، و كان الفيلم يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره إلى "زنزانة 7"، و هو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.
تدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن و الإثارة، و يشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر و مايا نصرى و محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، و أشرف عبد العزيز.
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