شاهد.. حسن أبو الروس في أحدث ظهور بمدينة أسوان

شارك الفنان حسن أبو الروس متابعيه صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



ويظهر حسن أبو الروس بإطلالة صيفية، من داخل حمام السباحة.

ويرتدي حسن أبو الروس مايوه باللون الأخضر الفسفوري، مع نظارة شمس.

وعلق حسن أبو الروس علي الصورة قائلا " بحب أسوان ".



كان الفنان حسن أبو الروس أطلق أحدث أعماله الغنائية "شيكالاستيك"، بشكل فيديو كليب مثير يجمعه لأول مرة مع فرقة المدفعجية، والفنان أمير عيد من فرقة كايروكي.

وحملت الأغنية جرعة بهجة مفرطة بفكرة كلماتها الخفيفة و الكوميدية، و تصميم الفيديو كليب المثير و المختلف، الذي اعتمد على الجرافيك و مزجه برقصة خفيفة الدم.



تعد الأغنية أجدد إطلالة فنية لحسن أبو الروس بعد أصداء النجاح الجماهيري غير المسبوق التي لاقاها بمشاركته في بطولة مسلسل " بـ 100 وش" خلال السباق الرمضاني، بمشاركة النجوم نيللي كريم و آسر ياسين، و لفتت المدفعجية الأنظار بغنائها تتر المسلسل عبر أغنية "مليونير".