شارك الإعلامي "رامي رضوان" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من داخل استديو مساء Dmc.
وظهر مع رامى رضوان أبطال حكاية "لازم اعيش" من مسلسل "إلا انا" الذي يذاع على شاشة DMC، حيث ظهر معه أبطال الحكاية نجلاء بدر وجميلة عوض ومعهم المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي.
الجدير بالذكر أن سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وقد تصدرت حكاية لازم اعيش تريند على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء فترة عرضها، وتدور حول معاناة فتاة من مرض البهاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي راضوان مع نجوم حكاية لازم أعيش.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.