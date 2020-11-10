رامي راضوان مع نجوم حكاية لازم أعيش.. شاهد

شارك الإعلامي "رامي رضوان" صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من داخل استديو مساء Dmc.

وظهر مع رامى رضوان أبطال حكاية "لازم اعيش" من مسلسل "إلا انا" الذي يذاع على شاشة DMC، حيث ظهر معه أبطال الحكاية نجلاء بدر وجميلة عوض ومعهم المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي.

الجدير بالذكر أن سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وقد تصدرت حكاية لازم اعيش تريند على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء فترة عرضها، وتدور حول معاناة فتاة من مرض البهاق.