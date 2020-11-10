إطلالة جذابة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار فى ظهور جديد.. شاهد

نشرت الفنانة مريهان حسين صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين في الصورة بإطلالة جذابة حيث ارتدت بنطلون ترينج باللون الازرق وبدى كت باللون الابيض وعلقت قائلة "إنه قلب الذهب وروح النجوم التي تجعلك جميلة???? ????".



وأحدث أعمال مريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.



وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.

