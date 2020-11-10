ريهام سعيد تشوق جمهورها لعودة برنامجها " صبايا الخير ".. شاهد

كشفت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد عن عودة برنامجها " صبايا الخير " قريبا ونشرت صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة :" صبايا الخير قريبا جدا ان شاء الله " .

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و ترجع ريهام سعيد الى برنامجها الذي انطلقت منه في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة، وصنعت العديد من الانفرادات.

ويذكر أن إيقاف ريهام سعيد لمدة عام كان بسبب تصريحها عن مريضات السمنة المفرطة في برنامج "صبابا" قائلة: "الناس التخينة ميتة، و عبء علي اهلها والدولة". وهو ما دفع النائب ايهاب غطاطي، للتقدم بطلب احاطة الي رئيس مجلس النواب علي عبد العال، معتبرا ما تناولته ريهام سعيد باهانة المراة المصرية.