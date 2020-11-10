بملابس البحر.. جوهرة تثير الجدل بإطلالة مثيرة

حرصت الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة عبر حسابها علي "انستجرام".

وتألقت جوهرة في الصورة بإطلالة مثيرة، حيث ظهرت خلال قضاء إجازتها مرتدية مايوه بكيني باللون الاسود وقبعة انيقة وعلقت قائلة "مشمس أيام في المفضلة"

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها؛ ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفضل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.



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