عودة إبراهيم عيسى على القاهرة والناس ببرنامج جديد

أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن عودة الإعلامى والكاتب الصحفى الكبير إبراهيم عيسى، إلى شاشتها ببرنامج جديد، تبدأ القناة في عرضه خلال الفترة المقبلة، وسيتضمن البرنامج عرض فقرات متنوعة وهامة عن مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية والاخوانية.

ويكشف إبراهيم عيسى، الكثير من أسرار الجماعات الإرهابية، منذ نشأتها وتطورها على مر السنوات الطويلة الماضية، حيث يأتي البرنامج بعد نجاح عيسى فى برنامج "أصل الجماعة"، والذى عرض على قناة ON خلال الأسابيع القليلة الماضية.

كما سيتضمن البرنامج الجديد لابراهيم عيسى على قناة القاهرة والناس مناقشات وفقرات متنوعة فى القضايا الفنية والاجتماعية والرياضية بمعالجات تليفزيونية متميزة ومختلفة تناسب المشاهد المصرى ، ومن المتوقع ان تطرح القناة عدد من البروموهات الترويجيه للبرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر ان الإعلامى والكاتب الصحفى ابراهيم عيسى ، سبق له تقديم العديد من البرامج على شاشة القاهرة والناس من أبرزها "هنا القاهرة"، و"مع إبراهيم عيسى"، فضلا عن تجارب تليفزيونية على شاشات مصرية وعربية أخرى.