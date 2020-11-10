عودة إبراهيم عيسى على القاهرة والناس ببرنامج جديد

أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن عودة الإعلامى والكاتب الصحفى الكبير إبراهيم عيسى، إلى شاشتها ببرنامج جديد، تبدأ القناة في عرضه خلال الفترة المقبلة، وسيتضمن البرنامج عرض فقرات متنوعة وهامة عن مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية والاخوانية.
يذكر ان الإعلامى والكاتب الصحفى ابراهيم عيسى ، سبق له تقديم العديد من البرامج على شاشة القاهرة والناس من أبرزها "هنا القاهرة"، و"مع إبراهيم عيسى"، فضلا عن تجارب تليفزيونية على شاشات مصرية وعربية أخرى.
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