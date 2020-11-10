على شاطئ البحر .. أحمد فتحى لزوجته: خلي إيدك فى إيدى أنا طفل تخين .. شاهد

نشر الفنان أحمد فتحى صورة له مع زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق فحتى على الصورة قائلا: " إيدك خليها ف إيدى أنا طفل تخين " وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهورة وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

ربنا يخليكم لبعض يارب دايما - والله انت قمر - ربنا يخليكو لبعض دايما انا بحب حضرتك جدااااااا - ربنا يحفظكم لبعض و يبعد عنكم كل شر . آمين يارب العالمين

اقرأ أيضًا:

أحمد فتحي يشارك في تحدي الطفولة بصورة

ويشارك الفنان أحمد فتحي في فيلم "عفريت في إجازة" للنجم محمد ثروت المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي قريبًا.

وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، حيث يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشكلات، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا سويًا.

جدير بالذكر أن فيلم "عفريت في إجازة " يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان محمد ثروت، بيومى فؤاد، أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، محمد جمعة، محمود حافظ، هدى مجد وغيرهم من النجوم وعدد من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.