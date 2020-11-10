الهدوء قوة عظمى.. نوال الزغبى تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالة جذابة.. شاهد

اقرأ ةأيضا:

وعلى جانب آخر حققت أغنية "القوية" للنجمة الذهبية نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات: مازن ضاهر، ألحان: فضل سلیمان، توزیع: جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

كانت نوال الزغبي، روجت لأغنيتها الجديدة «القوية» قبل أيام، حيث شوقت جمهورها لموعد طرحها الذي أكدت على أنه بات قريبًا، ونشرت صورًا من بوسترات الأغنية.