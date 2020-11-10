من_تواضع_لله_رفعه.. سيف نبيل يشعل السوشيال ميديا بـ بالفيراري .. شاهد

نشر الفنان العراقي "سيف نبيل" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق عليها: " لا تضعْ حدودًا للصدماتِ، ولاتصفْ شيئًا بأنَّه مُستحيلٌ، لأنَّ الحياةَ ثريَّةٌ بالمواقفِ، التي تجعلَكَ، تصلَ إلى قناعةٍ، بأنَّ كُلَّ الأشياءِ مُمْكِنَةٌ، بلْ ومُتوقِّعةُ الحدوثِ." وصحبه بالهشتاج المعتاد له #من_تواضع_لله_رفعه

وظهر سيف نبيل بلوك اسود فخم وانيق ونظارة شمس سوداء، وعربية فراري لونها اخضر فاتح.

واكتسب المطرب سيف نبيل شهرته من مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تجاوزت أغنيته "عشك موت" حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وأغنيته "علاى أنت" تخطت حاجز الـ 200 مليون مشاهدة