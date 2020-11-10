ديانا حداد تستعرض رشاقتها في الجيم .. شاهد

نشرت الفنانة ديانا حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديانا حداد، بإطلالة رياضية في الجيم مرتدية بنطالا ليجن باللون الأسود، مرتدية معه بدى كت باللون الأسود، ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاء رياضيًا باللون الرمادي.



من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا حداد في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، ووضعت كاب على الرأس باللون الأسود.



وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

