“ماذا بعد القراءة ” حلقة عمل يقدمها المحاضر صالح القرني

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

تقام مساء اليوم الأربعاء وعبر منصة زوم حلقة عمل بعنوان ( ماذا بعد القراءة ) يقدمها المحاضر صالح بن خليفة القرني وبتنظيم جماعة أصدقاء الكتاب التابعة لمركز سناو الثقافي الأهلي وتتضمن الحلقة مجموعة من المحاور أهمها ( القراءة هل هي عملية خطية أم ديناميكية )، (استراتيجيات ما بعد القراءة ) ، ( تطبيقات وبرامج الكترونية لما بعد القراءة )، (من تجاربهم ) وتهدف الحلقة إلى تعزيز مفهوم الثقافة وغرس قيمها بنفوس وذائقة المشاركين ولتشجيع أكبر شريحة من الناس على القراءة واستغلال أوقات الفراغ وتنمية المدارك وتوسيع أفق التفكير لدى القراء وإكساب القراء أيضا مهارات وفنون القراءة المختلفة وتنمية مهارات ومواهب القراء المرتبطة بالقراءة كالكتابة والإنشاء وغيرها.

وحول هذه الحلقة يقول محمد بن مبارك البراشدي وهو إداري في جماعة أصدقاء الكتاب : من مبدأ (كن قارئا ستصبح قائدا ) نحاول جاهدين تقديم مواد ثقافية غنية بالعلم والمعرفة والاطلاع والغاية أن نصنع قادة يجيدون فن القراءة بالطريقة المثالية والصحيحة والتي تنعكس على شخصية الإنسان المحب للحرف وللمفردة ، أما عن حلقة اليوم تأتي ضمن سلسلة من الحلقات والمناسبات الثقافية التي قمنا بتقديمها في فترات سابقة ومن خلالها يقوم المحاضر صالح القرني بتقديم العديد من المحاور التي ترفع من مستوى القاريء وأتمنى أن تنعكس جودتها على المشاركين ونجني الثمار والأهداف المرسومة التي وضعتها الجماعة منذ تأسيسها في يناير من العام 2015م ،وهدفنا غرس حب القراءة في المجتمع وإنشاء جيل قارىء وبناء مجتمعات واعية مثقفة وتحقيق الشراكة بين المجتمع والوسط الفني وتشجيع القراء المبتدئين على معرفة ميولهم وتوجهاتهم القرائية .

يذكر أن جماعة أصدقاء الكتاب حصدت العديد من الجوائز منها الفوز بالمركز الثاني بجائزة عطاء التطوعية بكلية التقنية في إبراء عام 2019م وقبلها بعام المشاركة بمعرض مسقط الدولي للكتاب مع اللجنة الوطنية للشباب بفعالية ساعة المبادرات القرائية بحضور معالي وزير الإعلام ومعالي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

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