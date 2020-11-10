(كتاب وأدباء جنوب الشرقية) تقيم أمسية شعرية وطنية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي :

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء أمس الأول امسية شعرية وطنية من إعداد فريق الشعراء وذلك عبر برنامج منصة زووم حيث تأتي الأمسية ضمن فعاليات ومناشط اللجنة لشهر نوفمبر 2020 واحتفاء بالعيد الوطني الخمسين المجيد.

وقد شارك في الأمسية الشاعرات هلالة بنت خليفة الحمدانية وخديجة بنت علي المفرجية ووضحة بنت حبيب الحبسية وقام بإدارة الأمسية عبر البرنامج الشاعرة وفاء بنت سالم الحنشية. وقد صدحت حناجر الشاعرات بالعديد من القصائد الشعرية التي جسدت حب هذا الوطن والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- حيث شاركت الشاعرة خديجة المفرجية بمجموعة من القصائد ابرزها(هل تعلمين وفردوس الشرق وقنديل في سماء عمان )، فيما شاركت الشاعرة وضحة الحبسية بقصائد متنوعة ابرزها (خير خلف ووريث العرش وياهيثم ) وقدمت الشاعرة هلالة الحمدانية مجموعة من القصائد عناوينها (قوية عزم وقلب عمان وما غبت عنا) وقد نالت الأمسية إعجاب واستحسان الجمهور الذي تابع الفعالية عبر التطبيق.

وقد أعدت لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية برنامجاً لفعاليات شهر نوفمبر ارتبط جلها مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد وتنوع البرنامج بين الأمسيات الشعرية والندوات التاريخية والجلسات الحوارية والمحاضرات التعريفية حيث ستنظم لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية مساء اليوم وبالتعاون مع لجنة الدراسات والبحوث بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة جنوب الشرقية محاضرة بعنوان “ذكر العرب لفظا ومعنى في أقدم الكتابات المدونة المصادر المسمارية واليونانية أنموذجا “يقدمها الأستاذ الدكتور قصي منصور التركي أستاذ آثار وحضارة بلاد الرافدين والخليج العربي ورئيس مركز ميسوبوتاميا في استراليا وأستاذ محاضر في كليتي لانكفورد واستراليا الإسلامية ببيرث ويدير المحاضرة الدكتور علي بن راشد المديلوي باحث مختص في قضايا الآثار والتاريخ القديم لعمان والجزيرة العربية، وسيتم بث المحاضرة عبر برنامجي زووم واليوتيوب.

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