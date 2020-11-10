فورمة رونالدو.. محمد أنور يبهر متابعية فى أحدث ظهور.. شاهد

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
يا ولا يا زعيم هتعورنا يا زعيم - صلاح اوى فى نفسك - فورمة رونالدو
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وشارك محمد انور مؤخرا في بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، زوفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.
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