تطورات انتشار "كورونا" بالوسط الفني..آسر ياسين يكذب بشأن المسحة وابنة أصالة تنفي إصابة والدتها

لازالت تطورات انتشار فيروس كورونا في الوسط الفني، محل اهتمام المتابعين خاصة بعد زيادة أعداد الحالات مؤخرًا، وإعلان عدد من النجوم إصابتهم بالفيروس، وأحدثهم النجم المصري آسر ياسين.

سبب كذب آسر ياسين بشأن خضوعه للمسحة الطبية

آسر ياسين أكد خلال مداخلة بالفيديو مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض عبر شاشة MBC مصر، أنه بمجرد عودته من مهرجان الجونة السينمائي، شعر بأعراض مشابهة لنزلات البرد، فحرص على تبليغ كل أصدقائه الذين خالطوه مؤخرا، لتحذيرهم، وبدأ يتعامل على أنه مصاب بفيروس كورونا.

وكشف آسر ياسين أنه لم يقم بعمل مسحة من أجل التأكد من إصابته بالفيروس، كما صرح من قبل وأكد أنه ينتظر نتيجة المسحة، وتابع: "لم أقم بعمل مسحة كورونا والدكتور قال لي إنني لدي كورونا وأنا أتعامل معها على هذا الأساس، وأعاني من أعراض خفيفة، كالصداع وارتفاع طفيف في درجات الحرارة".

وأشار الفنان المصري إلى أنه قرر كذب بشأن المسحة، حتى لا يثير جدلًا أكبر من اللازم حول أمر إصابته، لافتًا إلى أنه من الممكن أن تكون نتيجة المسحة مغلوطة مثلما حدث مع البعض، فقرر عزل نفسه والتعامل مع الأمر أنه كويونا مثلما طلب منه طبيبه.

خالد الصاوي يطمئن الجمهور على صحته

الفنان خالد الصاوي طمأن الجمهور أيضًا على حالته الصحية، كونه كان أحد المخالطين للنجوم المصابين في مهرجان الجونة، وحفل زفاف الفنانة درة الذي أقيم عقب أيام قليلة من المهرجان، فقال خلال استضافته في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي على شاشة التلفزيون المصري، إنه أجرى المسحة الطبية وجاءت نتيجتها سلبية.

كما أكد النجم المصري على أن عدد إصابات الفنانين خلال مهرجان الجونة السينمائي ليست مقلقة ومن الممكن أن يكون المصاب قد أصيب قبل ذهابه إلى المهرجان.

ابنة أصالة تنفي شائعة إصابة والدتها بكورونا

النجمة السورية أصالة من بين النجمات اللاتي طالتهن شائعات الإصابة بالفيروس، بعد حضورها حفل ختام مهرجان الجونة، لكن ابنتها شام الذهبي قررت نفيي الأمر بطريقة غير مباشرة، وذلك بنشر صورة لها مع والدتها وأخويها التوأم علي وآدم، عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت أصالة وهي في أحضان أبنائها ولا تطبق قواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما يؤكد عدم إصابتها بكورونا، كما شاركت شام عبر خاصية القصص القصيرة فيديو وثقت من خلاله بعض الأكلات المميزة التي قامت بتحضيرها والدتها لأسرتها، لتشير بذلك أن والدتها تتعامل بشكل طبيعي ولا صحة لشائعات إصابتها.

جان صليبا بحالة حرجة بعد إصابته بالفيروس

الملحن اللبناني جان صليبا يتواجد حاليا في المستشفى بحالة صحية حرجة بعد إصابته بفيروس كورونا، وحرص عدد من أصدقائه على دعمه والمطالبة أيضًا بضرورة التبرع له بالبلازما.

الممثل اللبناني وجيه صقر طلب من المتابعين عبر فيديو نشره على انستجرام؛ بضرورة التبرع بالبلازما من فئة o+ للملحن اللبناني جان صليبا من أي شخص تم شفائه من فيروس كورونا، وقبلها أعلن الفنان اللبناني عامر زيان إصابة صديقه وكشف تطورات حالته الصحية، وكتب: "جان صليبا اخي وحبيب قلبي مصاب بكورونا وحالتو ما منيحة أبدا وبالمستشفى وعالأوكسجين. بدنا كلنا ننتبه من هالفيروس منها مزحة أبدا جان عنده مرحلة صعبة كتير".