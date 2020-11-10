مي العيدان تتغزل بحبيب غلوم بعد نشر صورة نجله الشاب من زوجته الأولى وهيفاء حسين تعلق

نجل حبيب غلوم الأكبر، يوسف، انتشرت صورته خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، وأحدث ظهوره لأول مرة منذ فترة طويلة؛ ضجة بين متابعي الفنان الإماراتي الشهير.

أحدث ظهور لنجل حبيب غلوم الأكبر

مي العيدان الإعلامية الكويتية حرصت على مشاركة متابعيها بموقع انستجرام، بصورة مشتركة للفنان حبيب غلوم ونجله الأكبر يوسف، من زوجته الأولى، وتغزلت مي العيدان بالفنان الإماراتي زوج الفنانة هيفاء حسين، وقالت بطرافة في تعليقها على الصورة: "صورة يوسف ابن الفنان حبيب غلوم.. الصراحة الأب أحلى.. عسى بس هيفاء حسين ماتزعل مني".

هيفاء حسين تعلق على مدح مي العيدان لحبيب غلوم

من جانبها حرصت هيفاء حسين على التعليق على صورة زوجها ونجله الأكبر، فقالت: "افا عليج الغالية ما ازعل منج، وبعدين أي كلمة حلوة في حق زوجي تسعدني وتجعلني فخورة فيه"، أما الفنان حبيب غلوم فحرص على التعليق أيضا على صورته ونجله فقال: "حلت دنياج الغالية الله يحفظك ويسعد ايامك وزيدي في الغزل دربج خضر"

ولاقت الصورة التي تنشر لأول مرة منذ فترة طويلة، ليوسف حبيب غلوم، انتشارًا واسعًا بين الجمهور، ولاقت إعجابهم وبدأوا يقارنوا ملامحه بملامح والده.

الجدير بالذكر أن الفنان هيفاء حسين حرصت على الرد مجددًا على الانتقادات التي طالت زواجها من الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وفارق العمر بينهما، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على انستجرام مؤخرا، جمعتها بزوجها وطفليها التوأم "جواهر وسلطان"، خلال تواجدهم بحديقة منزلهم.

هيفاء حسين تعلق مجددا على انتقادات فارق العمر بينها وبين حبيب غلوم

وعبرت هيفاء عن سعادتها بأسرتها الصغيرة، وتلقت العديد من التعليقات الإيجابية حول أسرتها وحياتها الزوجية، لكنها تلقت أيضًا تعليقًا مسيئًا من قبل أحد المتابعين الذي استنكر زواجها برجل يكبرها في السن، وظهور علامات التقدم في السن عليها وأنها لم تعد مثلما كانت عندما ظهرت في بداياتها.

هيفاء حسين قررت الرد على تعليق أحد المتابعين، وتوضيح سبب تغير ملامحها، فقالت: "أولا حياك الله ياخوي ونورت وشكرا على محبتكم وتقديركم.. ثانيا التغيير مو من الزواج إنما الإنسان ما راح يظل بشكله وما يتغير.. أنت تتكلم عن مسلسل القدر المحتوم من 19 سنة.. هل معقولة بعد 19 أو 20 سنة الإنسان يظل بنفس الشكل وما يتغير؟".