نجوم مسلسل "ذئاب الجبل" يسترجعون ذكرياتهم معه في "صاحبة السعادة" وميرنا وليد تكشف سبب بكائها به

نجوم مسلسل "ذئاب الجبل" حلوا ضيوف على حلقة أمس من برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة إسعاد يونس، والتي استضافت أحمد عبد العزيز وسماح أنور وميرنا وليد وصلاح عبد الله ومجدي أبو عميرة للحديث عن ذكرياتهم مع العمل بعد 27 عام على عرضه.

نجوم "ذئاب الجبل" يستعيدون ذكرياته بعد 27 عام من عرضه

واحتفل نجوم المسلسل الشهير "ذئاب الجبل" بمرور 17 عام على عرض المسلسل، والذي يعتبر من كلاسيكيات الدراما المصرية، قال أحمد عبد العزيز بطل العمل، إنه بالمصادفة قابل أحد المواطنين في صعيد مصر واقترح عليه أداء شخصية صعيدية والتي لم يكن جسدها من قبل، وقال إنه فجيء بعرض المسلسل عليه في اليوم التالي، لذلك اعتبر الدور هدية من السماء له وتمسك باداء الشخصية الصعيدية في العمل.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز إنه يعتبر المسلسل نقطة مضيئة في تاريخ كل من شارك في المسلسل، واسترجع ذكرياته مع الفنان الراحل حمدي غيث والفنان الراحل عبد الله محمود في المسلسل، وقال إنه حتى الآن ما زال الجمهور متعلق بالمسلسل وشخصياته وأحداثه رغم مرور 17 عام على عرضه.

سماح أنور تتحدث عن دورها الشهير في مسلسل "ذئاب الجبل"

وقالت الفنانة سماح أنور إنها كانت متخوفة في البداية من أداء شخصية "وردة" في مسلسل "ذئاب الجبل"، بسبب عدم اتقانها اللهجة الصعيدية وعدم أدائها ذلك الدور من قبل، ولكن المخرج مجدي أبو عميرة أقنعها بالعمل، وأضافت إنها منذ ذلك الوقت وحتى الآن تتلقى ردود فعل على الشخصية والجمهور يناديها منذ ذلك الوقت بإسم الشخصية "وردة"، وقالت إن المسلسل ظل يعرض لسنوات باستمرار بسبب نجاحه المتزايد.

ميرنا وليد تكشف سبب بكائها في مسلسل "ذئاب الجبل"

وتحدثت الفنانة ميرنا وليد عن دورها في المسلسل أيضاَ، وقالت إنها في ذلك الوقت كانت في المرحلة الثانوية وفي عمر 17 عام، وتأثرت كثيراً عند عرض المسلسل عليها وبكت كثيراً بسبب أحداثه حتى قبل أداء الدور، وأضافت إنها فكرت في ترك المدرسة بسبب حبها للدور والمسلسل إلا ان الفنان أحمد عبد العزيز اقنعها بالاستمرار في العام الدراسي مع عملها في المسلسل.

صلاح عبد الله يكشف صدفة قدرية وراء عمله في "ذئاب الجبل"

أما الفنان صلاح عبد الله فقال إن العمل كان مليء بالأحداث القدرية، ومنها وفاة الفنان حمدي غيث أثناء تصوير دوره في المسلسل، بالإضافة إلى وفاة فنان آخر في بداية العمل والذي جعل فريق العمل يستعينون به في المسلسل ويعيدون تصوير المشاهد مجدداً، واعتبره علامة فارقة في مسيرته الفنية.