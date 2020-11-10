أول رد من شيرين عبد الوهاب على أنباء طلاقها من حسام حبيب

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من أكثر الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية، حيث تداول البعض تقارير تزعم وقوع خلافات مالية بينهما، خاصة بعدما تردد أن الفنانة المصرية اكتشفت تلاعب في أرصدتها ما أشعل المشاكل بينها وبين زوجها النجم المصري.

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على أنباء انفصالها عن حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب قررت التعليق على هذه الأنباء بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها على تويتر، تغريدة مقتضبة نفت من خلالها ما يتردد حول أنباء انفصالها عن حسام حبيب، لكن دون أن تتحدث عن أية تفاصيل خاصة بالأمر، فكتبت: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

تفاصيل شائعة انفصال شيرين وحسام حبيب بسبب خلافات مالية

أما الفنان حسام حبيب فلم يعلق حتى الآن على الأنباء المتداولة حول أزمته مع زوجته، وكانت أنباء قد انتشرت بأن النجمة شيرين عبد الوهاب لاحظت تلاعباً ونقصاً في أرصدتها المصرفية بدون أي مبررات لتكتشف بأن زوجها حسام حبيب قام بسحب مبالغ مالية من دون إبلاغها بذلك بكونه يملك توكيل مالي منها.

كما تردد أن شيرين عبد الوهاب استاءت بعد اكتشاف سحب أموال من حسابها بدون علمها، لذا قررت طلب الطلاق من زوجها وأنها من المفترض أن تعلن عن الأمر رسمياً قريباً، إلا أن شيرين قررت حسم الجدل حول تلك الشائعات ونفيها تمامًا بتغريدة مقتضبة.

شائعات طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وسبق وأن لاحقت شائعات الطلاق الثنائي هذا العام أكثر من مرة وآخرها في شهر يونيو الماضي حيث قيل إنهما تشاجرا إلا أن المطربة شيرين عبد الوهاب ردت على الشائعات بنشر أول صورة لها مع حسام حبيب على حسابها بتويتر، وشاركت الجمهور لحظة رومانسية لهما في منزلهما وعلقت قائلة: "زي مانتوا شايفين، مبنبطلش خناق"، وسخرت بتعليقها من الشائعات المتداولة حول مشاجرتهما، وتغزلت به قائلة: "حبه جنة".

في سياق آخر، كانت شيرين عبد الوهاب قد احتفلت يوم 8 أكتوبر الماضي بعيد ميلادها الـ40، تزامنًا مع ظهورها الذي بات نادرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرص عدد من زملائها على تقديم التهاني لها كما تلقت أيضًا رسالة تهنئة رومانسية من زوجها حسام حبيب، الذي نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "دمتي لي شيئا جميلا لا ينتهي، كل سنة وأنت أحلى وأطيب وأجمل وأحن وأجدع شيرين في الدنيا.. ربنا ما يحرمنيش منك ويبعد عنك وعننا كل حاجة وحشة".