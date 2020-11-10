مهرجان القاهرة السينمائي بمشاركة سعودية غير مسبوقة

فيلم (Had El Tar - حد الطار) من إخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في بداية الألفية بالسعودية، حول قصة حب تطرح مجموعة من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق، بين شاب يستعد للعمل "سيافًا" كوالده، وفتاه والدتها تغني في الأفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد احتضن عروض عدد من الأفلام السعودية الواعدة خلال السنوات الاخيرة، ولكنها المرة الأولى التي يشارك أكثر من عمل سعودى ضمن مسابقات المهرجان بنفس الدورة.
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