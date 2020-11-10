مهرجان القاهرة السينمائي بمشاركة سعودية غير مسبوقة

في سابقة هي الأولى من نوعها، يحتضن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 للعام الثاني على التوال فيلم سعودي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية تحت عنوان "حد الطار"، وذلك عقب عرض فيلم "سيدة البحر" العام الماضي.

فيلم (Had El Tar - حد الطار) من إخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في بداية الألفية بالسعودية، حول قصة حب تطرح مجموعة من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق، بين شاب يستعد للعمل "سيافًا" كوالده، وفتاه والدتها تغني في الأفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.