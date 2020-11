مهرجان القاهرة السينمائي بمشاركة سعودية غير مسبوقة

في سابقة هي الأولى من نوعها، يحتضن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42 للعام الثاني على التوال فيلم سعودي ضمن مسابقة آفاق السينما العربية تحت عنوان "حد الطار"، وذلك عقب عرض فيلم "سيدة البحر" العام الماضي.

فيلم (Had El Tar - حد الطار) من إخراج عبد العزيز الشلاحي، وتدور أحداثه في بداية الألفية بالسعودية، حول قصة حب تطرح مجموعة من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق، بين شاب يستعد للعمل "سيافًا" كوالده، وفتاه والدتها تغني في الأفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.

(The Girls who Burned the Night - من يحرقن الليل) من إخراج سارة مسافر، ونشاهد في الأحداث فتاتين تُحضّران لحفل زفاف، لكن بسبب طلب إحداهما الذهاب إلى السوق، تأخذ الأحداث اتجاهًا غير متوقع.

وفي مسابقة سينما الغد الدولية، يشارك أيضا الفيلم السعودي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد احتضن عروض عدد من الأفلام السعودية الواعدة خلال السنوات الاخيرة، ولكنها المرة الأولى التي يشارك أكثر من عمل سعودى ضمن مسابقات المهرجان بنفس الدورة.