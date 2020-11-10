كندة علوش تخطف قلوب متابعيها بصورة مع زوجها.. شاهد

نشرت الفنانة كندة علوش صورة لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام . ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يحفظكم - منورين . اقرا ايضا :

بيدك حول كتفي أستطيع مواجهة العالم.. كندة علوش تتغزل في زوجها عمرو يوسف يذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" وشاركه فى بطولته، أحمد عز وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين. وهو من إنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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