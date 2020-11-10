حكاية ربع قيراط تتصدر التريند على تويتر وتشعل الفيس بوك

أصبحت حكاية "ربع قيراط" على قمة التريند المصري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ثلاثة أيام فقط من بداية عرضها عبر شبكة قنوات الdmc.

على الصعيد نفسه أثارت الحكاية العديد من ردود الفعل الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء تويتر أو الفيس بوك.

الحكاية هي السابعة ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"ومن إنتاج أروما - تامر مرتضى- بشراكة مع شركة سينرجي تامر مرسي ومن تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد حسن.

وبطولة كل من ريهام عبد الغفور وسناء يوسف ومصطفي درويش وابراهيم ومحمد علي رزق وشاهيستا ومحمد الاحمدي وعصام السقا وعبد المنعم رياض ومروة عيد.

مسلسل "إلا أنا " عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا انا والذي كان قد عرض منه ستة حكايات قبل رمضان وبعده وحققت نجاحا كبيرا هما بنات موسى وسنين وعدت.، وأمل حياتي وأمر شخصي. وضي القمر ولازم أعيش.