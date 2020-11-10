آثار الحكيم تتصدر جوجل بسبب المتفائل

تصدرت الفنانة أثار الحكيم، مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها الأول بعد فترة غياب طويلة، في كواليس مسرحية " المتفائل".

وكانت آثار الحكيم، قد نفت ما تردد بشأن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحة أنه كان مع أصدقائه فى الجونة وأصيب منهم اثنان، وهما الآن فى المستشفى يتلقيان العلاج.

قالت الفنانة آثار الحكيم، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، "ابنى لم يصَب ولكنه يتبع الإجراءات الطبية، وفى عزل منزلى الآن".

وأضافت الفنانة آثار الحكيم، أن على الجميع أن يتبع التباعد الاجتماعي، موضحة "التباعد الاجتماعى سيكون أسلوب حياة مستقبلًا.. ولابد أن نعتاد عليه لأنه منهج حياة جديد".

وطالبت الفنانة آثار الحكيم، الجميع بالالتزام بالبقاء في المنازل، واتباع الإجراءات الطبية والاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة، من أجل الحفاظ على صحة المجتمع.