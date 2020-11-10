بـ فستان حمالات.. أروى تبهر متابعيها في إطلالة جريئة

نشرت الإعلامية أروى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابه تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها القصير منسدلا على كتفيها ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



وعلقت أروى على الصورة قائلة "يوم يفارقك صديق أو حد افتكرته قريب جدا منك .. لا تحزن لانه ممكن هذا بكون استجابه لدعاء امك ( ربنا يبعد عنك ولاد الحرام ) ????".



يذكر أن الفنانة أروي شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020.

