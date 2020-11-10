بعد صورها الرومانسية مع محمد فراج.. بسنت شوقي تتصدر تريند جوجل

خطفت بسنت شوقي، في مهرجان الجونة بمجموعة من الإطلالات الجذابة اللافتة، فهي من الفنانات التي حرصت على الحضور للمهرجان في دورته الرابعة لعام 2020.

كما تألق محمد فراج برفقتها بأحدث صيحات البدل السوداء والنبتي، كما لفت الأنظار بلحيته الطويلة.