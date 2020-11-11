التحدى مستمر.. حسن شاكوش وعمر كمال يستعدان لإقامة حفل غنائي بالعراق

يطير مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال إلى العراق يوم 25 الشهر الحالي لإحياء حفل غنائى رغما عن محاولات نقابة المهن الموسيقية منعهم من إقامة أي حفلات.
ومن المقرر أن يقدم الثنائي عددًا من أغانيهم وعدد من المفاجآت خلال الحفل.
ويستعد المطرب حسن شاكوش لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "حبيبتى يا وش الخير" من كلمات إسلام كابونجا وألحان مصطفى شكرى وتوزيع إسلام ساسو، خلال الفترة المقبلة، وتأتى الأغنية بعد نجاح أغنية "بسكوتاية مقرمشة" الذى طرحها شاكوش مؤخرا مع حمادة مجدى.
وتقول كلمات الأغنية: أنتى بسكوتاية مقرمشة، يا بت ده أنتى قطة مخربشة، أموت فيكى وأنتى مفرفشة، قاعدة جوة قلبى مربعة، انتى لوحدك بأربعة، كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة.
حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت أكثر من 61 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.
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