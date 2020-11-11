أخبار الفن .. كيف تعرض صناع ماوراء الطبيعة لمواقف مخيفة.. مريهان حسين تخطف الأنظار

كشفت شبكة نتفلكس، فى بيانٍ لها، معلومات شيقة من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة ، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذى طرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر الجاري.

نشر الفنانة وفاء عامر صورة لها مع نجلها عمر عبر صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انسجرام".

أعلنت قناة "القاهرة والناس"، عن عودة الإعلامى والكاتب الصحفى الكبير إبراهيم عيسى، إلى شاشتها ببرنامج جديد، تبدأ القناة في عرضه خلال الفترة المقبلة، وسيتضمن البرنامج عرض فقرات متنوعة وهامة عن مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية والاخوانية.