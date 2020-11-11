حازم زيدان بطل فيلم غيوم داكنة: تعمدنا أن يكون العمل قاتما تعبيرا عن الواقع السورى

أقيمت منذ قليل ندوة الفيلم السورى "غيوم داكنة" المشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثون والمهداه إلى الفنان عزت العلايلي. أدار الندوة الناقد سيد محمود الذي كشف بدوره عن سبب عدم حضور الفنان ومخرج الفيلم أيمن زيدان مؤكدا أن ظروف السفر التأشيرة حالة دون وجوده.

وكشف بطل الفيلم حازم زيدان أن العمل استغرق وقتا طويلا من أجل خروجه إلى النور بداية من الكتابة حتى انتهاء التصوير والذى تم تصوير معظم مشاهده في الأماكن الطبيعية التي لحقها الدمار في سوريا بعد الحرب.

وأضاف حازم : ان الفيلم يحمل صورة قاتمة والنابعة من الواقع السوري المرير حيث يحمل رسالة شاملة والتي جاءت على لسان بطل الفيلم وائل رمضان أحيانا الإنسان يعود إلى أرضه ليس ليعيش فيها بل يموت بها وهو الهدف من الفيلم والذي قصده المخرج أيمن زيدان وليس هذا الرأي أو الإتجاه له علاقة بأي أحداث شخصية مر بها المخرج وبمعنى البوليس له علاقة برحيل نجله كما أن المخرج أيمن زيدان تعمد أيضا استخدام الصورة القاتمة في معظم المشاهد للدلالة على القتامة التي تسود الواقع.

واوضح حازم : تعمدنا أن تكون نهاية الفيلم مفتوحة حتى نسمح للمشاهد أن يختار لنفسه النهاية التي تتلائم مع فكره حيث شاهدنا في نهاية الفيلم إطلاق الرصاص ولكن الصورة التي جمعت الأسرة بعد عودة الزوج المفقود من الحرب لم تكشف من الجاني ومن المجنى عليه.

وأشار حازم إلى أن العمل من إنتاج مؤسسة العامة للسينما السورية والتي تسعى لتقديم أعمالا تعبر عن الواقع الذي نعيشه ويعد هذا العمل هو الثانى اخراجيا للفنان أيمن زيدان بعد فيلمه الأول أمينة.